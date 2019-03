Alles wijst nu op uitstel brexit

Britse Lagerhuisleden stemmen donderdagavond over de vraag of het vertrek van hun land uit de EU moet worden uitgesteld. Drie vragen.

Wat staat er in het voorstel dat donderdagavond voorligt?

De regering stuurt in de motie van donderdag aan op verlenging van de brexitdeadline tot 30 juni. De logica van die datum is dat tot dan de Britse europarlementariërs nog formeel in functie zijn. Het nieuwgekozen Europees Parlement wordt op 2 juli geïnstalleerd.

Voorwaarde voor dat uitstel is dat het Lagerhuis uiterlijk op 20 maart alsnog een brexitdeal goedkeurt: één dag voor de EU-top van 21 maart. Die brexitdeal zou feitelijk nóg een keer het voorstel van May zijn. De andere 27 EU-leiders moeten zo’n uitstel dan nog goedkeuren.

Wat gebeurt als het Lagerhuis niet met het voorstel akkoord gaat?

Dan is er een langer uitstel nodig, en daarmee zou Groot-Brittannië deel moeten nemen aan de Europese Verkiezingen van mei. De Europese leiders zullen dan een stevige motivatie willen. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier liep deze week in het Europees Parlement alvast vooruit op een mogelijk Brits verzoek om verlenging van de deadline. „Verlengen om wat te doen? De onderhandelingen zijn afgerond. We hebben een terugtrekkingsakkoord.” De EU-landen en hun instituties willen volgens ingewijden het liefst een zeer lang uitstel, mogelijk tot eind 2020.

Is een no-deal-brexit nog een mogelijkheid?

Een ruime meerderheid van de Britse parlementariërs heeft woensdagavond aangegeven niet te willen dat hun land zonder deal uit de EU stapt. Het Lagerhuis sprak zich met 321 tegen 278 stemmen uit tegen zo’n no-dealbrexit.

De uitkomst van de stemming betekent echter niet dat zo’n no-dealbrexit nu definitief van tafel is. Dat zou vereisen dat alsnog een deal wordt aangenomen of dat de Britse uittreding uit de EU niet doorgaat. Als geen afspraken met de EU worden gemaakt over verlenging van de brexitdeadline, verlaat het Verenigd Koninkrijk de unie op 29 maart, zonder deal.