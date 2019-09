Alles aan scherven gewaaid

Vereeuwigd geluk ligt tussen puin geworden ongeluk: een portretfoto tussen hout, schroot, schriften en plastic flessen. Sinds orkaan Dorian begin september over de Bahama’s trok, is het leven van tienduizenden mensen op de eilandengroep aan scherven geblazen. Zeker 76.000 mensen zijn dakloos geworden, enkele tientallen kwamen om. Vrijdag waren nog 1300 mensen vermist.

Bij de haven van Marsh Harbour vormden zich de afgelopen dagen lange rijen auto’s met mensen die van het eiland willen vertrekken. Het was lang wachten. Op een motorkap ligt een Bijbel, voor een woord dat stormen kan doorstaan.

Het is niet verwonderijk dat velen willen vertrekken. Meteorologen maken zich zorgen om een cluster tropische stormen dat onderweg is naar de eilanden en die gepaard zullen gaan met hevige regenval. Dat is een schrikbeeld als je bedenkt dat vele duizenden mensen onderdak hebben gezocht in provisorische bouwsels en tenten.

Aantal vermisten Bahama’s flink afgenomen

„Geen Bahamaanse heeft in zijn leven ooit zoiets gezien”, zei premier Hubert Minnis op televisie over de chaos. „Maar”, voegde hij eraan toe, „hoe verschrikkelijk en verwoestend Dorian ook mocht zijn, de dapperheid en veerkracht van de inwoners van de Bahama’s is nog krachtiger.”

Er is veel van dergelijke eigenschappen nodig om de chaos te boven te komen. De eerste prioriteit ligt nu bij de eerste levenbehoeften. Daarna volgt de lange rest.

