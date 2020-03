Alleen nog dringende rechtszaken in België

Rechters in België krijgen het advies vanaf maandag alleen nog dringende rechtszaken te behandelen in verband met de coronavirusepidemie. Het gaat om bijvoorbeeld om zaken die dreigen te verjaren en processen rond zedendelicten en recidivisten, zegt het College van Hoven en Rechtbanken.

Rechtbanken moeten grondig bekijken of zittingen kunnen doorgaan zonder iemand in gevaar te brengen, is de aanbeveling. Als het niet mogelijk is dat mensen voldoende afstand tot elkaar kunnen bewaren is uitstel of verhuizing naar een grotere rechtszaal een mogelijkheid.

Civiele zaken kunnen ook schriftelijk worden behandeld, aldus het college. Dat adviseert verzoeken van advocaten om uitstel soepel te beoordelen, ook in strafzaken.

De rechtbanken in Nederland streven ernaar zittingen zo veel mogelijk door te laten gaan.