Alleen muziek van Rule Britannia! uitgevoerd bij Britse Proms

Alleen de muziek van de klassieke Britse werken Rule, Britannia! en Land Of Hope And Glory klinken op de laatste avond van de concertreeks The Proms, meldt de Britse zender BBC.

Er is overwogen om de liederen tegen de traditie in te schrappen, omdat die associaties met het kolonialisme en slavernij zouden kunnen oproepen. In Rule, Britannia! wordt gezongen over Groot-Brittannië als wereldheerser, waarvan de ingezeten nooit slaaf zullen zijn.

De Last Night of the Proms wordt dit jaar op 12 september vanuit de Royal Albert Hall uitgezonden. Normaal gesproken zingt het vrolijk uitgedoste publiek tijdens de concertfinale luidkeels mee, maar dat is er nu niet bij door de corona-epidemie.

De overweging om de liederen helemaal te laten vallen volgde op het Black Lives Matter-debat. De Finse dirigente Dalia Stasevska zou het tijd hebben gevonden voor een verandering. Zij wilde niet reageren op de beslissing van de BBC Proms. Die meldde dat de „tradities en geest van het evenement worden gerespecteerd”.