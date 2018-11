Alleen asiel in VS bij legale binnenkomst

Migranten die asiel willen vragen in de VS moeten zich bij een legale ingang van het land melden. Als zij via een andere, illegale weg de VS ingaan, komen zij niet voor asiel in aanmerking, aldus een nieuw plan van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij kondigde donderdag aan dat nieuwe plan per decreet te willen activeren.

Terwijl een karavaan met duizenden Zuid-Amerikaanse migranten te voet onderweg is naar de VS, verscherpt de Amerikaanse president zijn asielbeleid. Hij riep donderdag de vluchtelingen nogmaals op om te keren omdat zij volgens hem „hun tijd verdoen” en niet zullen worden toegelaten.

In het plan van Trump is ook sprake van maatregelen om kinderen van illegalen bij hun ouders te houden. Trump sprak over tenten waar de gezinnen worden ondergebracht.

Eerder dit jaar ontstond wereldwijde verontwaardiging toen bleek dat honderden kinderen van illegalen bij de grens van hun ouders waren gescheiden. Een rechter bepaalde dat zij herenigd moesten worden.