Alle zetels voor partij Cambodjaanse premier

De Cambodjaanse Volkspartij (CPP) van premier Hun Sen heeft bij de verkiezingen van eind juli alle zetels in het parlement bemachtigd. Dat heeft de nationale kiesraad woensdag bekendgemaakt. De voorzitter vertelde dat de CPP in alle 25 provincies heeft gezegevierd.

Die einduitslag was niet onverwacht. Mensenrechtenactivisten klaagden dat de stembusgang vrij noch eerlijk was omdat Hun Sen geen serieuze tegenstander had. Volgens hen markeerde 29 juli het einde van de democratie in Cambodja. Het hooggerechtshof ontbond in november oppositiepartij CNRP wegens een poging de regering ten val te brengen. De partij ontkende de beschuldiging in alle toonaarden.