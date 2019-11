Alle slachtoffers dodentruck Essex Vietnamees

Alle 39 mensen die vorige week dood in een koelcontainer van een vrachtwagen werden gevonden, komen uit Vietnam. Dat meldt de Engelse politie. Eerder werd gedacht dat het allemaal mensen uit China waren.

De politie zegt contact te hebben met een aantal families van mensen die zijn omgekomen in de container. Nog niet van alle slachtoffers is familie gevonden.

Vrijdag maakte Vietnam bekend twee mensen te hebben opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de mensensmokkel. Eerder werd al bekend dat er vijf verdachten zijn aangehouden in België en het Verenigd Koninkrijk. Voor de Noord-Ier die vastzit in België is een overleveringsverzoek ingediend door de Britse autoriteiten.