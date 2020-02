Alle passagiers Westerdam testen negatief op virus

De passagiers van het cruiseschip Westerdam die nog in Cambodja verblijven, zijn volgens testen niet besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat om 781 reizigers, meldt rederij Holland America Line (HAL). Die baseert zich op informatie van de autoriteiten in het land.

De uitkomst van de testen betekent volgens HAL dat de passagiers weer naar huis kunnen. De Westerdam blijft nog enkele dagen in de haven van Sihanoukville, totdat ook alle 747 bemanningsleden aan boord zijn getest op het virus.

Het schip was eerder geweigerd door meerdere Aziatische landen. Toen waren aan boord nog geen besmettingen gemeld. Cambodja kreeg veel lof omdat het vaartuig daar wel mocht aanleggen. Later bleek dat één van de passagiers die het schip had verlaten wel was besmet met het nieuwe virus.