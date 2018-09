Alle passagiers weg uit vliegtuig New York

Alle passagiers hebben het vliegtuig verlaten dat onder quarantaine was geplaatst in New York. Negentien mensen waren ziek, meldt een woordvoerder van burgemeester Bill de Blasio op Twitter. Uit onderzoek moet blijken waar zij precies aan lijden, maar de symptomen zouden wijzen op griep.

Een passagier vertelde The New York Times dat passagiers gedurende de hele vlucht vanuit Dubai op „slijmachtige” wijze aan het hoesten waren. Een bron binnen de politie zei tegen de krant dat tientallen passagiers kampten met ziekteverschijnselen. Daarop waarschuwde de piloot de autoriteiten, die besloten het toestel te isoleren nadat het was geland in de Amerikaanse stad.

Over het totale aantal patiënten deden tegenstrijdige verhalen de ronde. Gezondheidsdienst CDC meldde in een verklaring dat zo’n 100 van de 521 passagiers onwel waren geworden. De symptomen bestonden uit hoesten en koorts. De autoriteiten stelden een onderzoek in en controleerden onder meer de temperatuur van passagiers. Mensen die niets mankeerden, konden verder reizen.

Het incident leidde ook in Washington tot bezorgdheid. Het Witte Huis liet weten de situatie nauwgezet te volgen.