Alle ogen op de Queen en prins Harry

De Britse koningin Elizabeth houdt op haar landgoed Sandringham maandag een familieberaad met de prinsen Charles, William en Harry. Onderwerp van gesprek is het plan van kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan om zich grotendeels los te maken van hun koninklijke verplichtingen.

Het paar maakte vorige week bekend zes maanden per jaar met hun zoontje in Canada te willen doorbrengen en financieel meer op eigen benen te willen staan. De aankondiging veroorzaakte flink wat deining.

Op de agenda staan volgens de Sunday Times verder de hoogte van de toelage die prins Charles uit eigen middelen aan Harry betaalt en het al of niet behouden van de koninklijke titels. Ook zal worden gesproken over welke commerciële activiteiten het paar mag ontplooien.

Zaterdag werd al bekend dat Meghan een klus als voice-over bij Disney heeft aangenomen, in ruil voor een donatie aan Elephants Without Borders. Deze organisatie zet zich in voor het behoud van olifanten in het wild.

Meghan is niet bij het gesprek in Sandringham. Ze vergadert vanuit Canada mee per telefoon.