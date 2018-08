Alle inwoners naar huis na bosbrand Duitsland

Alle inwoners die geëvacueerd zijn vanwege een grote bosbrand in de Duitse deelstaat Brandenburg, konden in de nacht van zaterdag op zondag weer in hun huis slapen. De brand is dermate onder controle dat de ontruimde dorpen Klausdorf en Tiefenbrunnen zijn vrijgegeven. Inwoners van een derde geëvacueerd dorp, Frohnsdorf, mochten vrijdag al naar huis.

De brandweer heeft een gebied van zo’n vierhonderd hectare omsingeld. Hoewel het vuur zo goed als uit is, laait de brand telkens weer op, zegt een woordvoerster van de regio Potsdam-Mittelmark. Naar verwachting is de brandweer nog tot maandag bezig met nablussen.

De brand brak donderdag uit. De bluswerkzaamheden werden bemoeilijkt door de aanwezigheid van onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Als alles uit is, gaan onderzoekers de oorzaak achterhalen. Het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken.