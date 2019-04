„Alle illegalen in de Baai van Bengalen”

Voorzitter Amit Shah van de Indiase regeringspartij BJP (Bharatiya Janata Party) heeft de huidige verkiezingstijd aangegrepen om fel uit te vallen tegen illegale immigratie uit het naburige islamitische Bangladesh. Volgens Amit Shah van de nationalistische hindoe-partij BJP infiltreren ze als termieten de Indiase bodem. Maar wanneer de BJP de verkiezingen in de Indiase provincie West-Bengalen wint, „gooit de nieuwe regering alle illegalen één voor één in de Baai van Bengalen”.

De provincie grenst aan Bangladesh dat ooit bekend was als Oost-Bengalen en ook aan de baai ligt. Amit Shah is een rechterhand van de Indiase premier Narendra Modi (BJP). De parlementsverkiezingen in het circa 1,3 miljard inwoners tellende India zijn net begonnen en duren bijna veertig dagen.

India is ontstaan uit het niet-islamitische deel van Brits-Indië, maar circa 15 procent van de bevolking is moslim. Radicale hindoe-politici willen voorkomen dat hun aandeel stijgt. India neemt wel niet-moslims op uit de islamitische buurlanden Pakistan en Bangladesh.