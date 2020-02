Alle gasten mogen hotel in quarantaine op Tenerife snel verlaten

Op de Canarische Eilanden mogen 130 gasten in een hotel dat in quarantaine is geplaatst snel vertrekken. Het gaat om het Hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife waar vier Italianen het coronavirus bleken te hebben.

Onder de zevenhonderd gasten in het hotel zijn ook 23 Nederlanders. Het is niet duidelijk wanneer zij vertrekken. Volgens een regeringswoordvoerder in Madrid wordt met consulaten overlegd over de terugreis van alle buitenlandse gasten. Die kunnen als ze geen ziekteverschijnselen hebben naar huis, zodra daar controle op hun gezondheidstoestand is geregeld.

Volgens de autoriteiten zijn er op dit moment geen hotelgasten die symptomen vertonen. Het personeel, circa 270 mensen, mag het hotel al in en uit.