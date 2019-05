„Alle daders Sri Lanka dood of gearresteerd”

Alle extremisten die verantwoordelijk waren voor de zelfmoordaanslagen in Sri Lanka, zijn om het leven gekomen of opgepakt. Ook zijn explosieven in beslag genomen die waren bedoeld voor toekomstige aanslagen, zegt politiechef Chandana Wickramaratne in een audioboodschap.

Bij de aanslagen op hotels en kerken vielen op 21 april zeker 257 doden. „Degenen die de zelfmoordaanslagen organiseerden en uitvoerden zijn dood of zitten in hechtenis”, aldus de politiechef. „De twee bomexperts van de groep zijn gedood.”

Wickramaratne heeft niet bekendgemaakt hoeveel mensen precies zijn aangehouden, maar een politiewoordvoerder zei maandag dat het gaat om 73 mensen. De autoriteiten zeggen dat lokale moslimextremisten achter de aanslagen zitten, al is de verantwoordelijkheid ook opgeëist door Islamitische Staat.