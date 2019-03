Alle Amerikaanse diplomaten weg uit Venezuela

De laatste Amerikaanse diplomaten die nog in Venezuela zaten, hebben het Zuid-Amerikaanse land donderdag verlaten. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei dat de diplomaten hun werk op andere plekken zullen voortzetten.

Pompeo zei dat de diplomaten zich blijven inzetten voor het verstrekken van humanitaire hulp aan de Venezolanen. Ook blijven ze de democratische oppositie tegen president Nicolás Maduro steunen.

Venezuela droeg de Amerikaanse diplomaten dinsdag op binnen 72 uur het land te verlaten. Dat gebeurde nadat Maduro zijn ambtgenoot Donald Trump had beschuldigd van „cybersabotage”, waardoor het land te maken kreeg met een grote en langdurige stroomstoring. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS had zelf al aangekondigd het ambassadepersoneel terug te halen.