Alitalia schrapt vluchten op Milaan Malpensa

Alitalia schrapt vanaf maandag al haar vluchten van en naar het vliegveld Milaan Malpensa. Dat staat in een notitie van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij, melden Italiaanse media. In het bericht staat dat het vliegen wordt gestaakt nadat vlucht AZ605 uit New York geland is. Deze staat gepland voor 10.40 uur.

De maatregel volgt op het regeringsbesluit om grote delen van Noord-Italië af te sluiten vanwege het coronavirus.

Vanaf de kleine stedelijke luchthaven Milaan Linate vliegen vanaf maandag alleen maar binnenlandse vluchten en in een mindere frequentie. Internationale vluchten moeten via de luchthaven Fiumicino in Rome gaan. Ook vanaf Venetië zal minder van en naar Rome worden gevlogen.

De nieuwe regeling zal ten minste tot 3 april van kracht blijven, aldus de luchtvaartmaatschappij.