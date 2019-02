Algerijnse straaljager stort neer, twee doden

Een Algerijnse straaljager is tijdens een trainingsvlucht neergestort. Beide bemanningsleden zijn om het leven gekomen. Dat heeft het ministerie van Defensie donderdag bekendgemaakt.

Het toestel, een Soechoi SU-24 van Russische makelij, kwam neer in open landbouwgebied in de provincie Tiaret, zo’n 250 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Algiers. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de crash.

Die is de laatste van een serie in het Noord-Afrikaanse land met tal van slachtoffers. In april boorde een Iljoesjin-transportvliegtuig zich in een akker nabij Algiers. Daardoor kwamen 257 mensen om het leven. Het was het dodelijkste luchtverkeersongeluk in Algerije in 20 jaar.