Algerijnse president zwicht en treedt af

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika is dinsdag gezwicht voor de druk en is afgetreden.

Dat heeft het staatspersbureau APS dinsdagavond bekendgemaakt. Bouteflika (82) nam zijn besluit nadat de legerleiding had gezegd, met de grondwet in de hand, een procedure te willen starten om de president te dwingen op te stappen. Die kampt al jaren met fysieke problemen.

De Algerijnen gingen de voorbije weken massaal de straat op om te demonstreren tegen Bouteflika, die al twee decennia aan de macht is en steeds meer tegenstand kreeg.

Maandag meldde APS aanvankelijk dat de president zou aftreden voordat zijn ambtstermijn op 28 april zou eindigen, maar dat hij eerst nog een aantal belangrijke beslissingen wilde nemen om de continuïteit van staatsinstellingen zeker te stellen.

Verbaal ingrijpen van generaal Ahmed Gaid Salah bespoedigde dat vertrek. De legerleider zei dinsdag geen ruimte meer te zien voor verder uitstel van Bouteflika’s aftreden. De voorzitter van de Senaat, Abdelkader Bensalah, neemt de presidentiële taken voorlopig over.

Bouteflika kreeg in 2013 een beroerte en is sindsdien aan een rolstoel gekluisterd. Hij verscheen nog maar zelden in het openbaar. Niettemin liet hij weten in te zijn voor een vijfde termijn.

Vorige maand zag hij na wekenlange grootschalig protesten af van deelname aan de verkiezingen.

De Algerijnen bleven echter de straat opgaan om zijn onmiddellijke aftreden te eisen. Op de zesde achtereenvolgende vrijdag van protesten tegen Bouteflika waren vorige week volgens schattingen van persbureau Reuters een miljoen mensen de straat opgegaan. Het zou daarmee de grootste demonstratie zijn geweest sinds de onlusten zes weken geleden begonnen.

Nu Bouteflika definitief van het politieke toneel verdwijnt, moet binnen negentig dagen een opvolger worden gekozen. De strijd om de macht in Algerije is ook voor Europa van belang. Meer dan 12 procent van de gasimport door de EU komt uit het Noord-Afrikaanse land.