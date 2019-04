De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika is dinsdag gezwicht voor de druk en is afgetreden. Dat heeft het staatspersbureau APS dinsdagavond bekendgemaakt. Bouteflika (82) nam zijn besluit nadat de legerleiding had gezegd met de grondwet in de hand een procedure te willen starten om de president, die al jaren kampt met fysieke problemen, te dwingen op te stappen.