De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune ligt met Covid-19 in een gespecialiseerd ziekenhuis in Duitsland. Zijn kantoor meldde dat dinsdag, nadat dagen was gespeculeerd over de reden dat hij in Duitsland werd behandeld.

Meerdere medewerkers van de 74-jarige Tebboune waren eerder positief getest op het coronavirus. De president, een zware roker, herstelt geleidelijk, aldus zijn kantoor.