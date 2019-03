Algerijnse ex-minister verlaat FLN-partij

De voormalige Algerijnse bewindsman Sidi Ferroukhi heeft zich maandag teruggetrokken als parlementariër en zijn lidmaatschap van regeringspartij FLN opgezegd. Dat besluit is een opmerkelijk teken van onvrede binnen de beleidsbepalende elite in het Noord-Afrikaanse land. Dat wordt dezer dagen getroffen door grootschalig protest tegen het voornemen van president Abdelaziz Bouteflika (82) zich voor een vijfde termijn herkiesbaar te stellen.

Ferroukhi, die in het verleden minister van Landbouw was, noemde in zijn Facebookverklaring de naam van Bouteflika niet. Hij zei slechts dat Algerije een periode doormaakt van „exceptionele omstandigheden en verandering”.