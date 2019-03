Algerijnen weer massaal de straat op

Voor de vijfde achtereenvolgende vrijdag zijn honderdduizenden mensen de straat op gegaan in Algerije om het onmiddellijke aftreden te eisen van president Abdelaziz Bouteflika en zijn machtselite. Volgens ooggetuigen kwamen na het vrijdaggebed alleen al in de hoofdstad Algiers tienduizenden mensen bijeen om te demonstreren.

Tot nu toe zijn er geen meldingen van incidenten of rellen. Velen lopen in de regenachtige hoofdstad met groen-wit-rode Algerijnse vlaggen. „We blijven hier tot het hele systeem weg is”, zei Mahmoud Timar, een demonstrerende leraar.

Ook in veel andere steden in Algerije gingen de mensen weer de straat op en eisten onder meer een verandering van het systeem en het einde van het bewind van de zittende president. Volgens de lokale media waren er demonstraties in Oran, Bouira, Constantine en Bejai. Veiligheidsbronnen spreken van protesten in veertig van de 48 provincies.

De protesten tegen president Bouteflika zijn de laatste tijd steeds massaler geworden, nadat hij de aangekondigde presidentsverkiezingen voor april voor onbepaalde tijd had uitgesteld. De regering maakte twee weken geleden week ook bekend dat de 82-jarige leider zich niet herkiesbaar zal stellen voor een vijfde termijn. Omdat ook de verkiezingen zijn afgeblazen, kan Bouteflika voorlopig echter gewoon blijven zitten. Critici verwijten hem de grondwet aan zijn laars te lappen door zo zijn ambtstermijn te verlengen.

De president zit in een rolstoel en is zelden in het openbaar verschenen sinds hij in 2013 een beroerte kreeg.