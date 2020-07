Algerije voert gedeeltelijke lockdown in uit vrees voor virus

De Algerijnse regering plaatst een groot deel van het land in de avond en nacht in een lockdown als gevolg van een plotselinge stijging van het aantal vastgestelde coronabesmettingen. De lockdown geldt vanaf dinsdag voor vijftien dagen in de meeste provincies. Het betreft 29 van de 48 ‘wilayas’ of provincies en het komt neer op een uitgaansverbod van 20.00 uur tot 05.00 uur.

De regering besloot tot de maatregel nadat afgelopen week dagelijks meer nieuwe besmettingen waren geregistreerd dan eerder tijdens deze crisis. Vrijdag waren er maar liefst 675 nieuwe gevallen. Het virus dook eind februari in Algerije op en het land registreerde ruim 37.350 gevallen en er zijn 1155 coronapatiënten overleden.

De regering wil ook drastisch ingrijpen om agressie tegen verplegend personeel of andere medewerkers in de medische sector tegen te gaan. De strafwet wordt volgens de ministerraad aangepast en er komen zware straffen voor belagers van zorgmedewerkers. Agressie in medische centra is volgens de regering een groot probleem geworden door de uitbraak van het virus.

Op alle verbale agressie tegen de zorgverleners komt een gevangenisstraf van één tot drie jaar te staan. Bij fysiek geweld komt de straf uit op drie tot tien jaar cel. Wanneer het geweld leidt tot de dood van het slachtoffer is de straf levenslang.