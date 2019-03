Algerije probeert nieuw protest te smoren

De Algerijnse politie is uitgerukt om te voorkomen dat er opnieuw massale betogingen komen tegen het regime van de 82-jarige president Abdelaziz Bouteflika. Ooggetuigen meldden dat het openbaar vervoer in de hoofdstad Algiers is stilgelegd om te voorkomen dat betogers naar het centrum trekken.

In heel het land barstten protesten los, vooral op vrijdagen, toen drie weken terug duidelijk werd dat het regime de sinds 1999 regerende Bouteflika nog wil handhaven als president. Hij is naar voren geschoven voor herverkiezing in april. De 82-jarige zieke Bouteflika lijkt daar fysiek niet meer toe in staat.

Maar hij moet volgens sommige waarnemers desondanks helpen de status quo te handhaven voor de regerende elite. Die bestaat vooral uit ex-guerrillastrijders uit de onafhankelijkheidsoorlog in toenmalig Frans Algerije (1958-1962). Bouteflika verschijnt vrijwel nooit in het openbaar en heeft al zeven jaar geen toespraak gehouden. Hij ligt momenteel in een ziekenhuis in Genève.