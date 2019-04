Algerije heeft interim-president

Het Algerijnse parlement heeft zoals verwacht Abdelkader Bensalah tot interim-president gekozen. Hij moet die functie drie maanden lang bekleden in de aanloop naar verkiezingen, meldden plaatselijke media. De 77-jarige Bensalah is sinds 2002 voorzitter van de Staatsraad, het Algerijnse hogerhuis.

Hij volgt de 82-jarige ex-president Abdelaziz Bouteflika op, die zich 2 april na maanden van massale betogingen tegen het regime gedwongen zag af te treden. Bouteflika was bijna 20 jaar president.

Voor tegenstanders van het regime is Bensalah geen alternatief voor Bouteflika, maar slechts een lid van diens regerende kliek die ‘de Macht’ wordt genoemd. Die wordt gezien als een maffia die het land al sinds de onafhankelijkheid in 1962 in zijn greep houdt.