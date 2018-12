Albanië stuurt Iraanse ambassadeur weg

Albanië heeft twee Iraanse diplomaten uitgewezen, onder wie de ambassadeur in het Balkanland. Het Albanese ministerie van Buitenlandse Zaken zei woensdag dat de twee „schadelijk voor de nationale veiligheid” waren. Het ministerie gaf verder geen details.

De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton zei op Twitter dat de stap van NAVO-bondgenoot Albanië een signaal is dat Irans „steun voor terrorisme niet wordt getolereerd”. „We staan naast premier Rama en het Albanese volk terwijl ze opstaan tegen Irans roekeloze gedrag in Europa en over de wereld.”

De Iraanse ambassade in Tirana kon het bericht niet bevestigen.