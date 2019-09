Een deel van Albanië is zaterdag opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5.6. De aardschok deed zich voor op zo’n 30 kilometer ten westen van de hoofdstad Tirana, aldus de Amerikaanse seismologische dienst USGS.

Bewoners melden dat de schok sterk in Tirana werd gevoeld. Veel mensen renden in paniek hun huis uit.

Er zijn geen meldingen over slachtoffers. In de kustplaats Durres is wel een flatgebouw beschadigd geraakt.