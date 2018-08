Een 24-jarige Albanees heeft vrijdag acht van zijn familieleden met een kalasjnikov doodgeschoten in Selenica in Zuid-Albanië. Onder de slachtoffers zijn twee kinderen.

De man werd zaterdag na een groot politieonderzoek gearresteerd. De moordpartij zou het gevolg zijn van een uit de hand gelopen ruzie over familiebezit.

Het is onduidelijk hoe de man aan het geweer is gekomen. Het zou het ernstigste bloedbad van de afgelopen twintig jaar zijn in Albanië.