Alarmcentrales: veel logistieke vragen

Bij de alarmcentrales komen vooral vragen binnen van logistieke aard, na de aanslagen in Sri Lanka. Mensen willen hun reis ernaartoe annuleren, of er juist snel vandaan. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers, meldt SOS International. Cijfers heeft de woordvoerster niet.

Mensen zijn via hun reisverzekering aangesloten bij een alarmcentrale, zoals die van de ANWB, of Eurocross. Als ze in problemen zijn, kunnen ze zich bij ’hun’ alarmcentrale melden. Om bij een ramp of calamiteit niet langs elkaar heen te werken, wordt telkens één van de vier alarmcentrales aangewezen als coördinator. Dat is dit jaar SOS International.