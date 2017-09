Alarm geslagen over verdachte zaken Londen

De Britse politie heeft dinsdag een historische markt en toeristische trekpleister, de Leadenhall Market in het hart van Londen, enige tijd afgezet voor onderzoek. Er was een verdacht pakketje gevonden.

Het bleek loos alarm, meldde de politie korte tijd later. Dinsdag was er ook loos alarm op het Londense metrostation Holborn.

Ten noordwesten van de stad sloot de politie dinsdag een belangrijke Engelse verkeersader, de autosnelweg M1, bij Milton Keynes, in beide richtingen af. Dat was omdat er „iets chemisch” is aangetroffen. Het onderzoek heeft lange files veroorzaakt en is nog niet afgerond.

Vrijdag ontplofte een bom in een metro op het Londense station Parsons Green. Omdat de ontsteking van de bom niet deugde, vielen er geen doden. Wel raakten dertig mensen gewond.