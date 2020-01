Al zeventien doden door coronavirus

Het aantal mensen dat in China is overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is woensdag gestegen naar zeventien. In de centrale provincie Hubei is volgens de Chinese staatstelevisie bekendgemaakt dat er al 444 gevallen van dit virus zijn vastgesteld. Het dook op in provinciehoofdstad Wuhan, 1000 kilometer ten zuiden van Peking.

De autoriteiten in China hebben gewaarschuwd dat het SARS-achtige virus zou kunnen muteren en zich verder kan verspreiden. In Hongkong is woensdag een 39-jarige man uit Wuhan opgenomen ter observatie, omdat wordt gevreesd dat hij ook het virus heeft. Het is de eerste patiënt in Hongkong met de verschijnselen van het cornonavirus. Hij is dinsdag als toerist met de trein in Hongkong aangekomen.

Vanaf vrijdag hebben Chinezen een week vakantie ter gelegenheid van het Chinese nieuwjaar. Volgens schattingen plannen de Chinezen zeker 450 miljoen reizen of uitstapjes. Volgens Chinese media hebben de iets zwakkere economie en het coronavirus geen beduidende invloed op de reislust.