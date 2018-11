Al vier bewindspersonen opgestapt om brexitakkoord

De Britse minister van Brexitzaken Dominic Raab is donderdag afgetreden. Hij kan zich niet vinden in de afspraken over Noord-Ierland in het akkoord over de brexit met de EU. Ook Shailesh Vara (staatssecretaris voor Noord-Ierland), Esther McVey (minister voor Werk en Pensioenen) en Suella Braverman (staatssecretaris Brexitzaken) stapten op.

Waarom Raab precies is opgestapt na een deal die hij zelf met de EU heeft bereikt, is nog onduidelijk.

Volgens Raab zijn de afspraken „een gevaar voor de integriteit van Groot-Brittannië. Ik kan niet naar eer en geweten de ontwerp-brexitovereenkomst van het Verenigd Koninkrijk met de EU steunen”, vertelde Raab tegen de BBC.

De Britse premier Theresa May zei gisteravond de steun van haar kabinet te hebben voor het principeakkoord over de brexit. Ze deed die mededeling na urenlang overleg met haar ministerraad achter gesloten deuren. Daar is volgens de premier een „gepassioneerde” discussie gevoerd over de deal.

Donderdagochtend wordt er in het Britse Lagerhuis gesproken over het brexitakkoord. Volg het via de Engelstalige livestream van Sky News:

ytsky

„Het gezamenlijke besluit van het kabinet is dat de regering het conceptakkoord moet goedkeuren”, zei May. Zij ligt binnen haar Conservatieve partij onder vuur vanwege de brexitdeal tussen haar land en de EU. Er was voorafgaande aan de bijeenkomst al gespeculeerd over de vraag of bewindslieden zouden opstappen.

De premier voorspelde dat „moeilijke dagen” zullen volgen, maar zei ook te geloven dat een beter onderhandelingsresultaat in haar ogen niet haalbaar was geweest. Donderdag staat May het parlement weer te woord staat. Het is zeer onzeker of ze daar kan rekenen op voldoende steun voor het akkoord. Er klonk ook binnen haar eigen partij al luide kritiek voordat de bijzonderheden over de deal bekend waren. De conservatieven van May hebben bovendien geen parlementaire meerderheid.

Als er „geen gekke dingen” gebeuren, haalt EU-president Tusk de 28 EU-leiders op 25 november naar Brussel om een brexitovereenkomst op het hoogste niveau af te timmeren. Hij zei dat donderdag in een verklaring samen met EU-onderhandelaar Barnier, die Tusk een exemplaar van het principeakkoord overhandigde.

May haalde een pyrrusoverwinning