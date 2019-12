Al-Shabaab eist aanslag in Mogadishu op

De moslimextremisten van al-Shabaab hebben de aanslag van zaterdag opgeëist in Mogadishu. Bij die bomaanval in Somalische hoofdstad kwamen 81 mensen om. Ook raakten tientallen mensen gewond.

De terreurbeweging maakte via de eigen spreekbuis, Radio Andalus, bekend achter de verwoestende explosie te zitten. Twee Turkse ingenieurs en hun lijfwacht waren het doelwit. Een woordvoerder van al-Shabaab betuigde medeleven aan de families van de andere slachtoffers.

De ontploffing vond plaats op een druk kruispunt in het zuidwesten van de stad. Een getuige vertelde dat na de enorme explosie tientallen gewonden om hulp gilden.

De dodelijkste bomaanslag uit de geschiedenis van Somalië is twee jaar geleden gepleegd, in oktober 2017. Toen kwamen meer dan vijfhonderd mensen om het leven toen een zware vrachtwagenbom afging in een drukke straat in Mogadishu. Ook raakten honderden mensen gewond.