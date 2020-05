Al-Shabaab doodt Somalische gouverneur en lijfwachten

Terreurorganisatie al-Shabaab heeft een Somalische gouverneur en drie van zijn lijfwachten gedood, meldt de Somalische politie. Zij werden om het leven gebracht door een zelfmoordaanslag.

Gouverneur Ahmed Muse Nur en zijn lijfwachten reden in een auto toen de aanslag werd gepleegd. Nur was gouverneur van de regio Mudug in het semi-autonome Puntland. Al-Shabaab heeft de aanslag bij monde van een woordvoerder opgeëist.

De fundamentalistisch islamitische terreurgroep zaait al jaren dood en verderf in de Hoorn van Afrika en Kenia. Doel van de groepering is de wankele, door het westen gesteunde Somalische regering ten val te brengen en een staat met sharia-wetgeving tot stand te brengen in de Hoorn van Afrika.