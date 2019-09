Al-Qaida-leider roept op tot nieuwe aanslagen

Aiman al-Zawahiri, het hoofd van terreurorganisatie al-Qaida, heeft zijn aanhangers opgeroepen om nieuwe aanslagen te plegen op de Verenigde Staten, Israël en hun westerse bondgenoten.

Hij deed dat via een videoboodschap exact 18 jaar na de aanslagen van 11 september 2001, die door al-Qaida werden gepleegd. Nieuwe aanslagen moeten volgens al-Zawahiri een vergelding zijn voor de misdaden die worden gepleegd tegen het Palestijnse volk. „Wie tegen ons samenspant, verdient het om opgejaagd te worden”, aldus al-Zawahiri.

De Egyptenaar al-Zawahiri is de opvolger van Osama bin Laden, die op 2 mei 2011 in Pakistan werd vermoord door Amerikaanse commando's. Net als zijn voorganger leeft hij op een geheime plaats. Hij zou zich momenteel schuilhouden in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

Door de aanslagen in 2001 vielen op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten bijna 3000 doden.