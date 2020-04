Al meer dan 6000 mensen in New York overleden aan coronavirus

In de stad New York zijn inmiddels 6367 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. In heel de VS zijn er al bijna 22.000 sterfgevallen door het virus. In New York zijn ongeveer 98.000 besmettingen geconstateerd. Meer dan een kwart van de patiënten moest in een ziekenhuis worden opgenomen, volgens de laatste cijfers in Amerikaanse media. Het zwaarst getroffen zijn Staten Island in het zuidwesten van de gemeente en Bronx in het noordoosten, waar respectievelijk ruim 1470 en ruim 1460 gevallen van besmetting per 100.000 inwoners zijn vastgesteld.

In de staat New York liep het dodental met 758 op tot 9385. Er werden meer dan 7500 nieuwe infecties vastgesteld, waardoor het totaal aantal gevallen in de zwaarst getroffen Amerikaanse staat de 190.000 nadert. New Jersey bleef op afstand de nummer 2 met 61.850 geconstateerde besmettingen.

In heel de VS hebben inmiddels 550.000 mensen het coronavirus onder de leden of onder de leden gehad. Rond de 22.000 Amerikaanse patiënten zijn door deze ziekteverwekker overleden. Voor het eerst is er in alle staten tegelijk een noodtoestand uitgeroepen om extra geld en hulp van de federale overheid naar getroffen gebieden te sturen. De vijftigste staat waar die toestand werd uitgeroepen door president Trump was zaterdag Wyoming.