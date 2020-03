Al drie artsen aan coronavirus bezweken in Frankrijk

Al drie artsen zijn Frankrijk aan het nieuwe coronavirus bezweken. Een 34-jarige specialist die werkte in een ziekenhuis in Mulhouse en een 60-jarige huisarts in het noordoostelijke departement Moselle zijn bezweken aan de gevolgen van het virus. Zondag maakte minister van Volksgezondheid Olivier Véran bekend dat voor het eerst een arts was overleden door het virus. Hij werkte bij de eerste hulp in een ziekenhuis in Compiègne.

In Frankrijk zijn 674 mensen overleden door het virus. Het noordoosten van het land is erg zwaar getroffen. In de stad Mulhouse kunnen de ziekenhuizen het aantal patiënten niet bijbenen.