Al 73 doden door uitbraak lassakoorts

Nigeria probeert een uitbraak van lassakoorts, die al aan 73 mensen het leven heeft gekost, het hoofd te bieden. Vorige week is het aantal bewezen besmettingsgevallen toegenomen, zei het nationaal centrum voor ziektebestrijding.

De gevaarlijke virusinfectie die patiënten onder meer bloedingen bezorgt, is in verscheidene West-Afrikaanse landen inheems. De Wereldgezondheidsorganisatie liet onlangs weten haar activiteiten te intensiveren om verdere verspreiding te voorkomen. Lassakoorts is in zeventien van de 36 staten van Nigeria vastgesteld.

Een woordvoerster noemde deze uitbraak „meer dan we ooit hebben gezien, het is overweldigend”. Sinds begin dit jaar zijn 913 verdachte gevallen geregistreerd. De zuidelijke staten Ondo en Edo zijn het zwaarst getroffen. De ziekte werd in 1969 ontdekt in het Nigeriaanse plaatsje Lassa.