„Al 25 doden door protesten Nicaragua”

Bij protesten tegen het aanpassen van het sociale stelsel in Nicaragua zijn volgens de mensenrechtenorganisatie Cenidh al zeker 25 doden gevallen. De autoriteiten spreken van elf doden.

Een van de slachtoffers is de journalist Ángel Eduardo Gahona. Hij kreeg een kogel door het hoofd toen hij zaterdag opnamen maakte van protesten in de Caribische stad Bluefields. De Nicaraguaanse krant La Prensa meldde dat hij door de politie is doodgeschoten.

De ongeregeldheden braken woensdag uit. Gepensioneerden gingen de straat op omdat de regering de pensioenen wil versoberen en de bijdragen van werknemers aan de sociale zekerheid wil verhogen. Steeds meer Nicaraguanen, onder wie duizenden studenten, sloten zich in de afgelopen dagen bij de protesten aan. Ook de ondernemersorganisatie Cosep heeft zich achter de protesten geschaard. Cosep liet weten dat de bevolking het volste recht heeft om op vreedzame wijze haar rechten te verdedigen.

Volgens La Prensa zijn dit weekend vijftig politiemensen vastgezet op een politiebureau in de hoofdstad Managua. Ze hadden geweigerd de straat op te gaan om de protesten de kop in te drukken.

Ortega heeft dit weekend laten weten dat met hem te praten is over het aanpassen van het plan voor het versoberen van de pensioenen.