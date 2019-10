Al 160.000 ontheemden in Noord-Syrië

Het aantal mensen dat in Noord-Syrië op de vlucht is geslagen na de inval van Turkije, is opgelopen naar 160.000. Dat zei de secretaris-generaal van de Verenigde Naties maandag in een verklaring, waarin wordt aangedrongen op een „onmiddellijke de-escalatie”.

Secretaris-generaal António Guterres „maakt zich ernstig zorgen over de militaire ontwikkelingen in het noordoosten van Syrië”, aldus de verklaring. Guterres drong erop aan dat „alle partijen hun zorgen op vreedzame wijze oplossen”. Burgers die niet deelnemen aan vijandelijkheden moeten te allen tijde worden beschermd, voegde hij eraan toe.

Het Turkse leger bestookt sinds afgelopen week stellingen van Koerdische milities in het noorden van Syrië. Zondag veroverde het Turkse leger de Syrische stad Suluk, niet ver van voormalig IS-bolwerk Raqqa, op de Koerden.

Turkije voert luchtaanvallen uit op plekken waar militairen van de YPG zouden zitten. Turkije zegt dat het tot nu toe 480 Koerdische strijders heeft gedood. Ook zouden er tientallen burgerdoden zijn gevallen.