Al 1,3 miljoen euro ingezameld voor Sea-Watch

Er is inmiddels meer dan 1,3 miljoen euro ingezameld voor de Duitse hulporganisatie Sea-Watch. Een reddingsboot van de organisatie meerde vrijdagnacht na meer dan twee weken op open zee zonder toestemming aan in de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa. Kapitein Carola Rackete werd meteen gearresteerd en het schip, dat veertig migranten aan boord had, in beslag genomen.

De Duitse tv-presentatoren Jan Böhmermann en Klaas Heufer-Umlauf riepen op geld in te zamelen voor de hulporganisatie. Dat is bedoeld voor rechtskosten en eventueel voor een nieuw schip, als Italië de Sea-Watch 3 niet teruggeeft. De oproep van de presentatoren leverde 893.000 euro op. De rest van het bedrag kwam binnen via een petitie en een Italiaanse Facebook-pagina.

Italië vindt dat kapitein Rackete illegale immigratie bevordert en dat ze het werk van wetshandhavers heeft belemmerd.