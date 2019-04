AKP wil hertelling alle stemmen Istanbul

De AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan wil alle stemmen die onlangs in Istanbul zijn uitgebracht bij de lokale verkiezingen laten hertellen. Vicevoorzitter Ali Ihsan Yavuz zei zondag dat verzoek te hebben ingediend bij de centrale kiesraad.

In de economische hoofdstad van Turkije zegevierde oppositiepartij CHP, wat betekent dat Ekrem Imamoglu burgemeester wordt en niet de AKP’er en oud-premier Binali Yildirim. In districten waar het verschil tussen beide concurrenten heel klein was, is al een hertelling van de stembriefjes geweest. Die veranderde de uitslag niet.

In de metropool aan de Bosporus, waar Erdogan als politicus groot werd, kreeg de CHP ongeveer 16.000 stemmen meer dan de AKP. De regeringspartij raakte ook in Ankara de meerderheid kwijt. Daartegen bezwaar maken lijkt minder kansrijk omdat de CHP-kandidaat in de hoofdstad overtuigender won.