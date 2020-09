Akkoord voor 100 miljoen extra vaccins voor arme landen

De vaccinalliantie GAVI heeft een akkoord gesloten met farmaceut Serum om 100 miljoen extra doses coronavaccins te maken voor arme landen. Door het akkoord gaat het Indiase Serum nu 200 miljoen doses maken. Een dosis van dit vaccin moet 3 dollar (2,57 euro) gaan kosten als het klaar is.

GAVI is een organisatie die is opgericht door de Bill & Melinda Gates Foundation en die probeert om vaccins voor ziektes, zoals het coronavirus, goedkoop beschikbaar te maken in arme landen.

Vooralsnog hebben vooral rijke landen veel coronavaccins opgekocht. Zo heeft Nederland ook al veel vaccins besteld.