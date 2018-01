Akkoord over wapenstilstand Oost-Ghouta

De Syrische regering en de oppositie hebben vrijdag tijdens de onderhandelingen in Wenen een akkoord bereikt over een wapenstilstand in Oost-Ghouta. Afgesproken is dat vanaf middernacht niet meer zal worden geschoten en gebombardeerd in dit rebellenbolwerk nabij hoofdstad Damascus. Dat heeft woordvoerder Ahmed Ramadan van de opstandelingen gezegd. Het bestand is vooral te danken aan Russische bemiddeling.

De regio Oost-Ghouta wordt al vier jaar bestookt door de troepen van president Bashar al-Assad. Naar schatting 400.000 mensen zijn grotendeels afgesneden van humanitaire hulp. Volgens informatie van het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten stonden de rebellen erop dat binnen 48 uur hulpgoederen naar het belegerde gebied worden gebracht, anders vervalt de afspraak.