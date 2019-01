„Akkoord over verdeling migranten Sea-Watch 3”

De Italiaanse regering zou met enkele andere Europese landen hebben afgesproken dat die de 47 migranten opnemen die op het omstreden schip de Sea-Watch 3 zijn. Het schip ligt al vijf dagen vlak voor de Italiaanse kust in een baai ten noorden van het Siciliaanse Syracuse. Italië weigert nog meer migranten op te nemen. De migranten zouden naar Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Malta, Portugal en Roemenië gaan, meldden Italiaanse media.

Het akkoord over de ontscheping van de Sea-Watch zou dinsdagavond laat zijn bereikt door de inspanningen van premier Giuseppe Conte en de Italiaanse vicepremiers Matteo Salvini en Luigi Di Maio. Zodra alles formeel geregeld is kunnen de 47 migranten van boord. Ze zouden naar Messina of Pozzallo gaan alvorens af te reizen naar de landen die bereid zijn ze op te nemen. Onder de migranten zijn naar verluidt vijftien minderjarigen die zonder begeleiding op weg zijn.

De Italiaanse vicepremiers Matteo Salvini en Luigi Di Maio hebben herhaaldelijk gezegd dat de migranten naar Nederland moesten gaan, omdat het schip onder Nederlandse vlag vaart. Nederland heeft dat geweigerd. Het vaartuig is van een Duitse organisatie. Die stelt bij Libië te water geraakte vluchtelingen uit zee te redden, maar volgens Salvini is het schip onderdeel van een mensensmokkel naar het circa 500 kilometer noordelijker gelegen Italië.