„Akkoord over staakt-het-vuren in Gazastrook”

In de Gazastrook is sinds donderdagmorgen een staakt-het-vuren van kracht. Dat wordt gemeld op basis van een bron bij Islamitische Jihad. Israël heeft dit nog niet bevestigd.

In de nacht van woensdag op donderdag kwamen nog zes mensen om het leven in de Gazastrook bij een Israëlische luchtaanval. Volgens medisch personeel en inwoners van het Palestijnse gebied zijn de zes slachtoffers familie van elkaar en gaat het om burgers. Het dodental tijdens het opgelaaide geweld tussen Israël en Gaza is inmiddels de dertig gepasseerd.

De raket kwam terecht op een huis in Deir al-Balah. Het Israëlische leger heeft nog niet op het incident gereageerd.

Islamitische Jihad en het Israëlische leger bestoken elkaar al twee dagen. Het geweld laaide op na de dood van commandant Baha Abu al-Ata van de Islamitische Jihad en zijn echtgenote. Zij werden door een gerichte Israëlische aanval gedood.