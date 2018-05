Akkoord over coalitieprogramma Italië staat

De Vijfsterrenbeweging (M5S) en de Lega zijn het definitief eens over een coalitieprogramma in Italië. Protestpartij M5S gaf het gezamenlijke programma vrijdag op hun website vrij. Partijleden moeten zich er nu online nog over uitspreken. Donderdag was het volgens bronnen bij de partijen al duidelijk dat Luigi Di Maio van M5S en voorman Matteo Salvini van de uiterst rechtse Lega het eens waren over een regeringsprogramma.

Het is echter nog niet duidelijk wie de toekomstige premier van de regering zou moeten zijn. De twee eurokritische partijen moeten de komende dagen nog over dit gevoelige onderwerp onderhandelen.

Volgens bronnen bij het Italiaanse persbureau ANSA zou M5S-parlementslid Emilio Carelli kandidaat zijn. Carelli wilde donderdag tegen ANSA niets zeggen over zijn mogelijke kandidatuur.