Akkoord mijnbouwconcern over schadevergoeding

Het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale heeft een klein half jaar na de desastreuze dambreuk bij een ijzerertsmijn in Brumadinho de families van de dodelijke slachtoffers een schadevergoeding van in totaal zo’n 95 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Dat is de verantwoordelijke exploitatiemaatschappij overeengekomen met het Openbaar Ministerie in de staat Minas Gerais en de arbeidsrechter.

Volgens de krant O Globo krijgen de nabestaanden ongeveer 165.000 euro. Daarvan is bijna 120.000 euro smartengeld en 45 mille een uitkering van de ongevallenverzekering. Vale betaalt verder voor de verongelukte werknemers pensioen tot ze 75 jaar zouden zijn geworden en bekostigt onder meer de opleiding van kinderen van de slachtoffers tot hun 25e. De ramp kostte ten minste 248 personen het leven, 22 anderen worden nog altijd vermist.

De Braziliaanse rechter bepaalde vorige week dat Vale alle schade die na de dijkdoorbraak ontstond door de gigantische modderstroom moet herstellen, inclusief de negatieve gevolgen voor de lokale economie en het milieu. Voor dat doel werd 2,5 miljard euro van het concernvermogen geblokkeerd.