Akkoord in VS over investering infrastructuur

Democratische leiders hebben dinsdag in het Witte Huis een akkoord bereikt met president Donald Trump over een investering van 2 biljoen dollar (1784 miljard euro) in de Amerikaanse infrastructuur. Die enorme financiële injectie is nodig om achterstallig onderhoud weg te werken en voor de noodzakelijke uitbreiding van de voorzieningen.

„We zijn het eens geworden over een heel erg goed bedrag”, zei senator Chuck Schumer. Het laat volgens hem zien dat de doorgaans vijandige politieke kampen bereid zijn samen te werken voor een doel dat de partijbelangen overstijgt. In dit geval gaat het om verbetering van het landelijk wegennet, bruggen, spoorverbindingen, waterwegen en de toegang tot razendsnel internet.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi voegde eraan toe dat de parlementariërs en Trump weliswaar hebben ingestemd met een „groot en doortastend” plan, maar dat de Democraten nu graag willen zien waar het benodigde geld vandaan zal worden gehaald.