Akkoord coalitie Vlaanderen na vier maanden

De Vlaamse politieke partijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben na vier maanden een akkoord bereikt over de vorming van een regionale regering. Dat zegt onderhandelaar Jan Jambon maandag. De regio Vlaanderen was de laatste in België die nog geen regering had na de verkiezingen op 26 mei. Wallonië, het gewest Brussel en de Duitstalige regio in Oost-België hebben al wel een regering.

De partijen waren sinds zondagochtend 10.00 uur bijeen om de puntjes op de i te zetten. Rond 07.30 uur maandagochtend maakte Jambon bekend dat er een akkoord was bereikt. „Voor u staat een moe, maar tevreden man”, zei hij tegen Belgische media. Alleen de ministerposten moeten nog worden verdeeld.

De drie partijen hebben 48 dagen onderhandeld. „Je moet naar elkaar luisteren en de cijfers moeten kloppen”, zegt de voorzitter van Open Vld, Gwendolyn Rutten. De CD&V is tevreden met de uitkomst. Het akkoord past volgens voorzitter Wouter Beke bij de kernwaarden van de partij. „Wij staan voor een Vlaanderen dat nabij is, sociaal is en waarbij de rechten en plichten in evenwicht zijn.”

Het regeringsakkoord wordt later op de dag toegelicht.

Nu er een regering is in Vlaanderen, lijken de onderhandelingen voor een nationale regering te kunnen starten.